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16:20, 22 мая 2024Экономика

России спрогнозировали резкий рост запасов нефти и газа

Глава ГКЗ Шпуров: запасы нефти и газа в России могут резко вырасти к 2050 году

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Рентабельные резервы нефти в России могут вырасти на семь миллиардов тонн к 2050 году, а газа — на пять триллионов кубометров при активном развитии технологий освоения трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ). Об этом заявил глава Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) РФ Игорь Шпуров. Его слова приводит ТАСС.

В свою очередь, для полного обеспечения потребностей внутреннего рынка и частичного удовлетворения глобального России необходимо нарастить геологоразведку нефти как минимум на четыре миллиарда тонн, газа — на 11 триллионов кубометров. Для этого в стране нужно развивать технологии освоения ТРИЗ, пояснил Шпуров.

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Подобные технологии должны быть российского производства, а полагаться на «западные решения» в геологоразведке и добыче будет крайне рискованно на фоне международных санкций, добавил он. По этой причине страны с уникальными запасами природных ископаемых, к числу которых он отнес и Россию, должны быть защищены за счет развития собственных технологий.

Ранее о проблеме с разработкой нефтегазовых залежей в Сибири заявил заслуженный геолог России Анатолий Брехунцов. По его словам, в настоящее время порядка 40 процентов запасов природных ископаемых в Тюменской области продолжают оставаться невостребованными среди недропользователей. В свою очередь, около половины залежей нефти и газа в регионе являются неразработанными. В качестве одной из главных причин Брехунцов назвал недостаток инфраструктуры и техники для проведения геологоразведочных работ на удаленных и труднодоступных участках.

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