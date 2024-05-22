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15:37, 22 мая 2024Мир

Россия отреагировала на обвинения Польши в причастности к пожару в ТЦ

Посольство РФ в Польше назвало теорией заговора связь Москвы с пожаром в Варшаве
СюжетПожар в Москве:

Фото: Dariusz Borowicz / Reuters

Посольство России в Польше назвало заявления о якобы причастности Москвы к пожару в варшавском торговом центре антироссийскими инсинуациями. Так ведомство прокомментировало «Ленте.ру» слова польского премьер-министра Дональда Туска о возможной связи происшествия с действиями РФ.

«Посольство не считает необходимым комментировать очередные антироссийские инсинуации польских властей, выдержанные в духе теории заговора», — отметили в диппредставительстве.

В ведомстве не сообщили, обращались ли к ним представители руководства Польши с сообщениями о происшествиях.

Ранее Туск отметил, что на данный момент проверяется версия о причастности России к пожару, но никаких доказательств премьер-министр не привел.

Российское посольство назвало теорией заговора и сообщения об аресте девяти человек, которых обвиняют в осуществлении диверсий по заданию России. В ведомстве также отметили, что этот вопрос не относится к их компетенции, поскольку речь не идет о гражданах РФ.

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      Дмитрий Попов
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