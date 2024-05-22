Российская биатлонистка сменила гражданство

Российская биатлонистка Шнейдер сменила гражданство на белорусское

Российская биатлонистка Ксения Шнейдер сменила спортивное гражданство. Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов России (СБР).

Переход спортсменки, которая представляла Тюменскую область, согласовал исполком СБР. В качестве причины такого решение Шнейдер указывается регистрация брака и переезд биатлонистки на постоянное место жительства в Белоруссию.

В минувшем сезоне Шнейдер в составе сборной своего региона стала бронзовым призером Спартакиады в эстафете. В том же виде программы она завоевала серебро на чемпионате России.

2 марта 2022 года Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов. С того момента отстранение несколько раз продлялось.