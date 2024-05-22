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09:59, 22 мая 2024Спорт

Российская легкоатлетка-чемпионка рассказала о мыслях выступать за Казахстан

Российская легкоатлетка Каграманова рассказала о мыслях выступать за Казахстан

Фото: @reyhan97_k

Чемпионка России по спортивной ходьбе Рейхан Каграманова высказалась о возможной смене гражданства. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Легкоатлетка рассказазала, что родилась в казахстанском городе Текели, но предложений о переходе в сборную этой страны ей не поступало. «А мысли были. Но я как-то стараюсь это все отгонять», — заявила Каграманова.

Каграманова выиграла чемпионат страны 10 мая на дистанции 20 километров. В прошлом сезоне спортсменка на Кубке страны преодолела эту же дистанцию за 1 час 25 минут 21 секунду, что могло бы стать лучшим результатом сезона в мире. Однако World Athletics отказался признавать достижение.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. При этом глава World Athletics Себастьян Коу заявил, что российские легкоатлеты пропустят ОИ.

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      Алексей Гусев
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