Студия Pixar приступила к массовым увольнениям сотрудников

The Hollywood Reporter: студия Pixar уволит 14 % сотрудников компании

Руководство анимационной студии Pixar объявило о начале увольнения 14 процентов (175 из 1300) сотрудников, пишет The Hollywood Reporter.

Шаги предпринимаются в рамках общекорпоративных мер по уменьшению расходов Walt Disney, которой с 2006 года принадлежит Pixar. Как следует из письма ее руководителя Джима Морриса, сокращение команды, к которому приступили на студии, связано с отказом от производства сериалов для Disney+ и возвращением к фокусировке на полнометражных фильмах.

В мае прошлого года Pixar уже уволила 75 сотрудников, включая режиссера и продюсера неуспешного в прокате релиза студии под названием «Базз Лайтер». В январе 2024-го Reuters стало известно о намерении компании распрощаться еще с тремя сотнями работников.

В самой Walt Disney ранее заявили о планах сэкономить около 5,5 миллиарда долларов на увольнении семи тысяч сотрудников, составляющих три процента от численности всего штата компании.