Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:12, 22 мая 2024Экономика

Студия Pixar приступила к массовым увольнениям сотрудников

The Hollywood Reporter: студия Pixar уволит 14 % сотрудников компании

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Руководство анимационной студии Pixar объявило о начале увольнения 14 процентов (175 из 1300) сотрудников, пишет The Hollywood Reporter.

Шаги предпринимаются в рамках общекорпоративных мер по уменьшению расходов Walt Disney, которой с 2006 года принадлежит Pixar. Как следует из письма ее руководителя Джима Морриса, сокращение команды, к которому приступили на студии, связано с отказом от производства сериалов для Disney+ и возвращением к фокусировке на полнометражных фильмах.

В мае прошлого года Pixar уже уволила 75 сотрудников, включая режиссера и продюсера неуспешного в прокате релиза студии под названием «Базз Лайтер». В январе 2024-го Reuters стало известно о намерении компании распрощаться еще с тремя сотнями работников.

В самой Walt Disney ранее заявили о планах сэкономить около 5,5 миллиарда долларов на увольнении семи тысяч сотрудников, составляющих три процента от численности всего штата компании.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия заняла Клещеевку в ДНР. На Украине называли это село «ключом к Бахмуту»

      России спрогнозировали резкий рост запасов нефти и газа

      В Армении задержали мужчину по подозрению в подготовке к захвату власти

      «Отличный дипломат». Российский штурмовик рассказал, как попал в плен к бойцам ВСУ и убедил их сдаться

      Летевший в Москву самолет сел в другом городе из-за самочувствия пассажира

      Студия Pixar приступила к массовым увольнениям сотрудников

      Microsoft выпустила клавиатуру за 40 тысяч рублей

      Наличие задолженности у Овечкина перед ФНС опровергли

      Экс-советник Трампа сравнил ордер МУС на арест Нетаньяху с рытьем могилы

      Избитая утюгом в своей квартире москвичка оказалась женой участника СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше