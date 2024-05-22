Евросоюз предупредили о последствиях махинаций с российскими активами

Постпредство РФ: Евросоюзу придется вернуть украденные российские активы

Европейскому союзу рано или поздно придется вернуть украденные российские активы, заявили в постоянном представительстве России при ЕС. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению дипломатов, Евросоюз столкнется с непредсказуемыми последствиями из-за махинаций с доходами от замороженных российских активов. Прежде всего, это может повлиять на экономики стран — членов блока, допуcтили они.

«Предсказуемо только одно: рано или поздно ЕСовцы будут вынуждены вернуть нашей стране украденное», — предупредили в постпредстве.

Также в ведомстве отметили, что ЕС превратил воровство активов в инструмент внешней политики.

Ранее Совет ЕС официально утвердил разрешение использовать российские активы для помощи Украине. Cодружество получит возможность использовать чистую прибыль от заблокированных российских активов для оказания военной поддержки Киеву.

