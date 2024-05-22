Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:46, 22 мая 2024Мир

Евросоюз предупредили о последствиях махинаций с российскими активами

Постпредство РФ: Евросоюзу придется вернуть украденные российские активы

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Европейскому союзу рано или поздно придется вернуть украденные российские активы, заявили в постоянном представительстве России при ЕС. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению дипломатов, Евросоюз столкнется с непредсказуемыми последствиями из-за махинаций с доходами от замороженных российских активов. Прежде всего, это может повлиять на экономики стран — членов блока, допуcтили они.

«Предсказуемо только одно: рано или поздно ЕСовцы будут вынуждены вернуть нашей стране украденное», — предупредили в постпредстве.

Также в ведомстве отметили, что ЕС превратил воровство активов в инструмент внешней политики.

Ранее Совет ЕС официально утвердил разрешение использовать российские активы для помощи Украине. Cодружество получит возможность использовать чистую прибыль от заблокированных российских активов для оказания военной поддержки Киеву.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Захарова оценила версию о причастности России к покушению на премьера Словакии. Кто выступил с этой идеей?

      На Украине заявили об отсутствии переговорщика для диалога с Россией

      Мужчина начал отношения с женщиной старше его на 23 года и стал ее секс-учителем

      В Госдепе рассказали о мерах для ускорения поставок оружия Украине

      В США призвали Пентагон нарастить обучение украинских пилотов управлению F-16

      Отставной генерал ВСУ выступил с критикой Зеленского

      В администрации президента Ирана раскрыли подробности крушения вертолета Раиси

      Описаны последствия прекращения соглашения о транзите газа через Украину

      Евросоюз предупредили о последствиях махинаций с российскими активами

      Продолжающей жить с мужем после развода женщине дали совет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше