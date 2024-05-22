В России допустили применение технологии умного дома в бою

Глава ЦКБР: технологию умного дома в будущем будут применять для минирования

Технологию умного дома в будущем могут применить для создания умных минных полей в ходе боевых действий, допустил директор российского Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин в беседе с РИА Новости.

«FPV-дроны — не единственная гражданская технология, получившая успех на поле боя, просто пока нам хватило времени и сил лишь на ее освоение. Сейчас, когда тема FPV "пошла", пора вспомнить и про другие гражданские наработки, которые ждут своего часа. К ним относятся в том числе технологии умных домов. Этот опыт может и будет использован в боевых действиях ближайшего времени», — сказал он.

Кузякин подчеркнул, что технология умных домов уже выросла в отдельную отрасль, включающую множество датчиков, умных устройств, локальные дата-центры и несколько стандартов передачи данных. По его словам, в будущем эти наработки будут использовать для постановки умных минных полей. Глава ЦКБР добавил, что возможности по установке условий срабатывания и задержек, системы локальной связи и отчетности можно применить в военном деле.

В марте исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр» Андрей Братеньков рассказал о работе над роботизированной платформой-перевертышем «Ежик-М» для дистанционного минирования. Машина сможет нести две мины ТМ-62.