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08:54, 22 мая 2024Россия

В российском регионе объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Об опасности ракетного удара предупредил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал губернатор.

Тем временем корреспондент ТАСС сообщил о звуках взрывов в Белгороде после объявления ракетной опасности. Других данных о ситуации пока нет.

В ночь на среду, 22 мая, ВСУ пытались атаковать Белгородскую область тремя беспилотниками. Кроме того, утром системы ПВО перехватили шесть снарядов рекативной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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