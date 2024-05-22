В российском регионе объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Об опасности ракетного удара предупредил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал губернатор.

Тем временем корреспондент ТАСС сообщил о звуках взрывов в Белгороде после объявления ракетной опасности. Других данных о ситуации пока нет.

В ночь на среду, 22 мая, ВСУ пытались атаковать Белгородскую область тремя беспилотниками. Кроме того, утром системы ПВО перехватили шесть снарядов рекативной системы залпового огня (РСЗО) «Град».