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12:16, 22 мая 2024Россия

В СПЧ указали на несправедливость отсутствия запрета ношения никабов

Член СПЧ Кабанов о запрете никабов: правоохранителям нужно идентифицировать лица

Фото: Joel Marklund / Globallookpress.com

Для недопущения общественно опасных проявлений, в том числе с антитеррористическими целями, правоохранителям нужно идентифицировать лица людей, ношение никабов — исламского женского головного убора, который закрывает все лицо, кроме глаз — препятствует этому. Несправедливо, когда этот принцип применяется выборочно, указал член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов, сообщает в среду, 22 мая, радиостанция «Говорит Москва».

«Был принят закон в Москве, о нем никто не говорит. Когда пошли массовые выступления нашей уличной, неформальной оппозиции, запретили закрывать лицо, чтобы идентифицировать можно было. Людей задерживали, когда молодые люди надевали маски. Почему-то их задерживали, а к радикалам у нас такое отношение», — напомнил он.

Правозащитник отметил, что среди мусульман России и среднеазиатских республик женские головные уборы, почти полностью закрывающие лицо, считаются «чуждыми», поскольку не являются традиционной одеждой.

«Вы знаете, что сейчас во всех странах Средней Азии, откуда приезжают к нам люди, которые носят никабы в России, у них эти никабы запрещаются […] Я хочу привести пример Чечни, которая категорически не поддерживает никабы, потому что считает их чуждой одеждой», — рассказал Кабанов.

Он подчеркнул, что в нашей стране «никакой исламофобии нет и быть не может».

Ранее глава СПЧ при президенте Валерий Фадеев предложил ввести в России запрет на ношение никаба. Он мотивировал это рисками распространения экстремизма. Правозащитник планирует обсудить вопрос с представителями традиционного ислама и губернаторами.

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      Игорь Дмитров
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