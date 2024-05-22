Власти захотели решить проблему заброшенных участков в России. Что ждет дачников, которые не используют свою землю?

Садоводов в России обяжут начать использовать участки в течение трех лет

Российские власти захотели решить проблему заброшенных участков в стране, обязав собственников земли начать в течение трех лет использовать ее по аналогии с участками сельхозназначения, пишут «Ведомости».

Данный законопроект был разработан Росреестром и одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Соответствующий документ, по данным собеседников издания, направлен на повышение эффективности использования земель.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Что подразумевается под освоением земельного участка?

Изменения хотят внести в Земельный кодекс и закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для личных нужд. Под освоением участка при этом подразумеваются мероприятия, которые необходимы для приведения земли в пригодное для использования состояние. Полный свод правил должны подготовить к 15 января следующего года.

Согласно информации СМИ, признаки, указывающие на неосвоение земли, будут позже установлены правительством. Постановление планируется подготовить в этот же срок. Сами поправки в случае успешного принятия закона могут вступить в силу уже в марте 2025 года.

Что сейчас считается освоением участка?

На данный момент в стране действует положение, по которому освоением участка является его подготовка к целевому использованию, рассказал старший партнер МКА «ЮрСити» Виталий Шакин. Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖХК Светлана Разворотнева назвала проблему заброшенной земли огромной в масштабах страны, особенно для развития поселковых территорий. Она также указала, что в случае, если земля выдана под определенную деятельность, например, под сельское хозяйство, и не используется по назначению, — это грозит изъятием.

Сейчас в России установлены признаки неосвоения земли только в отношении сельхозучастков. Среди таковых — загрязнение земли химическими веществами, в том числе радиоактивными, а также захламление несвязанными с деятельностью предметами. Что касается садовых и огородных участков, на данный момент нет ясности, какие именно признаки неосвоения данных земель может закрепить правительство с учетом того, что эти земли подразумевают в том числе отдых.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Отсутствие признаков неосвоения земли не дает права принуждать собственников к их использованию

Сейчас соседи и председатели садово-огороднического товарищества не имеют права принуждать недобросовестных собственников к освоению земли. Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что из-за отсутствия закрепленных правительством признаков неосвоения забытые участки нельзя выкупить. Кроме того, такие земли нередко оказываются захламленными и покрытыми сорняками, в том числе борщевиком.

По состоянию на 2024 год, согласно данным Единого государственного реестра недвижимости, доля заброшенных участков в стране составляет около 10–15 процентов от их общего числа. Всего в РФ насчитывается 12,5 миллиона садовых участков и 540 тысяч огородных.

Недобросовестных собственников ждут крупные штрафы

За простой участка, который предназначен для жилищного строительства, садоводства и огородничества, согласно части 3 статьи 8.8. КоАП предполагается административный штраф для физлиц в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земли (должен составлять не менее 20 тысяч рублей), для должностных лиц — от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости (не менее 50 тысяч), для юрлиц — от 3 до 5 процентов кадастровой стоимости (но не менее 400 тысяч рублей).

Ранее россиянам рассказали, как уменьшить земельный налог

О возможности уменьшить земельный налог россиянам рассказал депутат Госдумы и председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, сделать это можно, оспорив результаты кадастровой оценки.

Известно, что размер земельного налога в стране определяется налогооблагаемой базой и ставкой налога. Чаплин пояснил, что проект отчета об определении кадастровой стоимости публикуется на официальном сайте заказчика (на сайте администрации региона или субъекта страны). После публикации проекта отчета владелец земли может оспорить результаты кадастровой оценки в течение 20 рабочих дней.

Появляется также возможность уменьшить кадастровую стоимость. Для этого необходимо оплатить проведение рыночной оценки и понести судебные расходы. Однако данная манипуляция не подойдет владельцам участков площадью от 6 до 15 соток, так как окажется невыгодна из-за расходов.