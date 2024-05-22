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21:00, 22 мая 2024Забота о себе

Жена втайне от мужа стала переписываться с незнакомцем и оказалась в тупике

Фото: Tim Mossholder / Unsplash

Психотерапевт Колин Нолан дала совет женщине, которая втайне от мужа начала переписываться с незнакомцем. Письмо читательницы и ответ специалистки опубликовало издание Mirror.

Женщина призналась, что давно замужем, у нее трое детей. Полтора года назад она познакомилась онлайн с мужчиной и переписывалась с ним, пока укладывала спать ребенка поздно ночью. «Недавно наши беседы стали глубже и интимнее. Это, конечно, тревожный звоночек, но я стала многое доверять этому парню. Теперь я не могу остановиться», — призналась женщина. Она добавила, что оказалась в тупике, так как чувствует вину за то, что скрывает от мужа факт общения с незнакомцем в сети, и за мысли о том, что собеседник понимает ее лучше супруга.

В ответ Нолан назвала поведение женщины изменой, так как она ведет интимные диалоги за спиной мужа. «Это эмоциональная измена — значит, чего-то вам недостает в браке. Дома вы чувствуете себя только матерью и женой и немного потеряли себя, а этот парень заставляет вас чувствовать себя интересной и привлекательной», — написала психотерапевт.

Она предложила прекратить тайные разговоры и сфокусироваться на браке, если любовь к мужу все еще не потеряна. «Расскажите мужу о своих чувствах, о том, чего вы хотите от отношений. И заблокируйте этого парня: трудно, но нужно, чтобы спасти брак, потому что эта эмоциональная связь разрушает его», — написала Нолан, заверив, что муж рано или поздно узнает правду. Кроме того, она предложила поставить себя на место мужа и задуматься, что бы почувствовала женщина, узнав, что муж полтора года общался с кем-то за ее спиной.

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Ранее Нолан дала совет женщине, избегающей секса с нравящимся ей партнером из боязни испортить отношения. Специалистка отметила, что секс должен происходить естественным образом, когда к нему готовы оба человека.

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      Александра Лисица
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