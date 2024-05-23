Аршавин высказался о возможном трансфере Сафонова в ПСЖ

Аршавин посоветовал Сафонову переходить в ПСЖ, не задумываясь

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о возможном трансфере голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в парижский ПСЖ. Его слова приводит «Матч ТВ».

По мнению экс-игрока, его соотечественнику нужно, не задумываясь, принимать предложение, если оно поступит. «Это суперкруто будет, если он перейдет. Для меня это фантастика в плане того, что это будет очень здорово. Наш российский вратарь за 20 миллионов переходит в ПСЖ!» — заявил Аршавин.

Об интересе ПСЖ к Сафонову стало известно ранее 22 мая. Как стало известно Legalbet, парижский клуб уже связывался с руководством «Краснодара» насчет возможного трансфера.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Сафонов провел 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей. Десять встреч голкипер завершил всухую.