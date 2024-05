Гусеницы оказались природными сенсорами электрических полей

PNAS: у гусениц обнаружили способность чувствовать электрические поля

Биологи Бристольского университета обнаружили, что по крайней мере три вида гусениц способны чувствовать и реагировать на электростатическое поле, создаваемое хищниками. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Известно, что многие животные излучают электростатический заряд при движении, а некоторые, такие как мухи, пауки и пчелы, способны его чувствовать. В новом исследовании ученые задались вопросом, способны ли некоторые животные обнаруживать поля, создаваемые хищниками. Исследователи сосредоточились на гусеницах, у которых имеются волоски, являющиеся потенциальными природными сенсорами электростатических полей.

Сначала были пойманы осы, охотящиеся на гусениц, для измерения количества электрического заряда, создаваемого при взмахе крыльев. Оказалось, что хищные насекомые действительно генерируют электростатические поля, и количество заряда можно измерить в зависимости от активности крыльев. Затем было собрано более 200 гусениц и проверена их реакция на искусственно созданное электростатическое поле.

Были выбраны три вида гусениц: медведицы кровавой, пятнистого кистехвоста и павлиньего глаза. Результаты показали, что все три типа гусениц реагировали на электростатический заряд. Некоторые гусеницы размахивали телом, другие сворачивались в защитную позу.

Также было замечено, что волоски гусениц наиболее активно реагировали, когда электрическое поле соответствовало тому, что генерируется осами. Это позволяет предположить, что щетинки гусениц эволюционировали для того, чтобы чувствовать электростатическое поле хищников.