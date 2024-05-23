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09:19, 23 мая 2024Экономика

Дачникам объяснили наказание за неосвоенные участки

Эксперт Туманов о наказании за брошенные участки: их владельцы не платят взносы

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Владельцы неосвоенных дачных участков не выплачивают взносы в садовые товарищества. Необходимость наказания за брошенные дачи объяснил глава общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов в эфире «Комсомольской правды».

По мнению эксперта, заброшенные участки — настоящий бич садоводов. «Проблема действительно очень серьезная. Она входит в топ-3 самых главных проблем для садоводов, потому что брошенный участок — это не только сорняки. Те, кто бросил участок, еще же не платят взносы. У нас есть товарищества, где до 50 и даже больше брошенных участков, и представьте, что все это ложится на тех, кто остался», — высказался Туманов.

При этом гость эфира не верит, что инициатива приведет к изъятию земли. По его словам, о подобных санкциях говорят регулярно еще со времен Советского Союза. «Эти все предложения всевозможные я слышу в год, наверное, раза по три, начиная с 85-го года. Еще при советской власти эта проблема стояла. Все необходимые законы для изъятия есть, и каждый год они перелицовываются, но, к сожалению, система не работает», — поделился Туманов.

Ранее «Ведомости» выяснили, что законопроект Росреестра о наказании за неосвоенные участки одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Из-за того, что в законодательстве на данный момент не описаны признаки неиспользования земельных участков, у председателей и членов СНТ нет действенного правового механизма, позволяющего принудить недобросовестных собственников к освоению земли.

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      Виктория Клабукова
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