Глава канцелярии премьера Венгрии Гуйяш: Москва остается партнером Будапешта

Москва и Будапешт остаются партнерами и продолжают осуществлять сотрудничество по разным направлениям. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, его слова передает портал About Hungary.

«Венгерское правительство расценивает отношения с Россией как партнерство, которое основано на взаимных интересах», — рассказал политик.

Гуйяш добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) неспособны держать оборону в зоне специальной военной операции (СВО). Он подчеркнул, что вследствие тяжелой ситуации на фронте Киев начал новую волну мобилизации в стране. При этом политик раскритиковал инициативы ряда политиков Европейского союза (ЕС) восстановить всеобщую воинскую службу. Подобные идеи Гуйяш назвал «безответственными».

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что отправка западного военного контингента в зону конфликта на Украине приведет к мировой войне.