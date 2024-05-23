Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:05, 23 мая 2024Бывший СССР

Грузии предрекли смену политического курса после требований Запада

Политолог Блохин: Грузия продолжит вести политику нейтралитета

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин предрек смену политического курса в Грузии после требования Запада отказаться от рассматриваемого в Тбилиси закона об иноагентах. В беседе с «Лентой.ру» Блохин подчеркнул, что Грузия продолжит проводить политику нейтралитета.

Ранее сообщалось, что Европейский союз (ЕС) может лишить Грузию статуса кандидата на вступление в объединение, если грузинское правительство примет закон об иноагентах. Высокопоставленный европейский чиновник, пожелавший остаться анонимным, заявил, что наиболее вероятным сценарием является то, что в октябре, если законопроект не будет отозван, Европейская комиссия сообщит правительству Грузии, что не будет подтверждать статус страны-кандидата.

«Вступление в ЕС — это обещание, и не факт, что оно будет реализовано. Турции обещают членство больше полувека. Вашингтон сейчас взбешен по причине того, что Грузия практически полностью находилось под контролем, (…) а сегодня они пытаются проводить суверенный, нейтральный курс как в отношении России, так и в отношении США. Эта политика нейтралитета и вызывает бешенство, потому что Южный Кавказ — это геополитически важный регион с точки зрения давления на Россию», — объяснил Блохин, подчеркнув, что Запад будет пытаться «устрашить» Грузию.

Принятие закона об иноагентах в Грузии будет мешать США просачиваться в Грузию и влиять на грузинскую политику. В Грузии идет борьба элит, но, думаю, Грузия будет пытаться продолжить свой курс. (…) Грузии чужды западные ценности, и сейчас они будут выбирать курс на нейтралитет

Константин Блохинведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог

До этого часть членов ЕС предложила Еврокомиссии ввести санкции против Грузии из-за принятия парламентом страны закона об иноагентах. Уточняется, что вопрос введения ограничений будет обсуждаться на встрече глав МИД членов ЕС на следующей неделе.

Парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в третьем чтении 14 мая. За него выступили 84 депутата, против — 30.

Материалы по теме:
Кавказский раскол Этот кровавый митинг приблизил распад СССР и сделал Россию врагом Грузии
Кавказский расколЭтот кровавый митинг приблизил распад СССР и сделал Россию врагом Грузии
13 апреля 2019
Хинкальная дипломатия Туризм, «Боржоми» и вино. Как складываются отношения России и Грузии после войны
Хинкальная дипломатияТуризм, «Боржоми» и вино. Как складываются отношения России и Грузии после войны
12 августа 2018

В субботу, 18 мая, президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон об иноагентах. Она назвала вето очень простым, так как «закон не подлежит никаким изменениям» и должен быть отменен.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Садовский
      Обсудить
      Последние новости

      «Отложено на "потом"». Зеленский урезал свою «формулу мира» с десяти до трех пунктов. Что заставило его пойти на это?

      Грузии предрекли смену политического курса после требований Запада

      Министр обороны ФРГ пошутил в ответ на вопрос о планах занять новый пост

      Уничтожение истребителя ВСУ на аэродроме сняли на видео

      В Израиле опубликовали видео с изувеченными пленницами ХАМАС

      МВД выплатит семье убитой 23-летней россиянки компенсацию за халатность

      США прояснят у Британии данные о поставках Китаем оружия России

      Женщины назвали самые недооцененные мужские черты

      В Польше высказались о планах применить ПВО для уничтожения российских ракет

      В Симферополе произошла массовая драка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше