Грузии предрекли смену политического курса после требований Запада

Политолог Блохин: Грузия продолжит вести политику нейтралитета

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин предрек смену политического курса в Грузии после требования Запада отказаться от рассматриваемого в Тбилиси закона об иноагентах. В беседе с «Лентой.ру» Блохин подчеркнул, что Грузия продолжит проводить политику нейтралитета.

Ранее сообщалось, что Европейский союз (ЕС) может лишить Грузию статуса кандидата на вступление в объединение, если грузинское правительство примет закон об иноагентах. Высокопоставленный европейский чиновник, пожелавший остаться анонимным, заявил, что наиболее вероятным сценарием является то, что в октябре, если законопроект не будет отозван, Европейская комиссия сообщит правительству Грузии, что не будет подтверждать статус страны-кандидата.

«Вступление в ЕС — это обещание, и не факт, что оно будет реализовано. Турции обещают членство больше полувека. Вашингтон сейчас взбешен по причине того, что Грузия практически полностью находилось под контролем, (…) а сегодня они пытаются проводить суверенный, нейтральный курс как в отношении России, так и в отношении США. Эта политика нейтралитета и вызывает бешенство, потому что Южный Кавказ — это геополитически важный регион с точки зрения давления на Россию», — объяснил Блохин, подчеркнув, что Запад будет пытаться «устрашить» Грузию.

Принятие закона об иноагентах в Грузии будет мешать США просачиваться в Грузию и влиять на грузинскую политику. В Грузии идет борьба элит, но, думаю, Грузия будет пытаться продолжить свой курс. (…) Грузии чужды западные ценности, и сейчас они будут выбирать курс на нейтралитет Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог

До этого часть членов ЕС предложила Еврокомиссии ввести санкции против Грузии из-за принятия парламентом страны закона об иноагентах. Уточняется, что вопрос введения ограничений будет обсуждаться на встрече глав МИД членов ЕС на следующей неделе.

Парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в третьем чтении 14 мая. За него выступили 84 депутата, против — 30.

В субботу, 18 мая, президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон об иноагентах. Она назвала вето очень простым, так как «закон не подлежит никаким изменениям» и должен быть отменен.