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11:38, 23 мая 2024Культура

Катя Лель заявила о гениальности Пугачевой

Певица Катя Лель назвала Пугачеву легендой после выхода ее новой песни
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Вадим Жернов / РИА Новости

Певица Катя Лель заявила о гениальности эстрадной исполнительницы Аллы Пугачевой после выхода ее новой песни «Ложный стыд». Слова артистки приводит NEWS.ru.

Лель отметила, что еще не слышала композицию и не видела клип, но положительно отозвалась о деятельности Пугачевой. «Она — легенда, и это даже не обсуждается. Поэтому что она хочет, и когда она хочет, она имеет полное право», — заключила исполнительница хита «Мой мармеладный».

Ранее Анастасия Волочкова заявила, что все композиции Пугачевой «пропитаны смыслом» и западают в душу. Балерина призналась, что ее всегда восхищало творчество исполнительницы.

Песня «Ложный стыд» стала доступна на странице Пугачевой 21 мая. Изначально премьера трека была запланирована на 13 мая. Слова композиции написал поэт Михаил Гуцериев, известный созданием хитов для Димы Билана, Максима Фадеева, Ольги Бузовой, Григория Лепса и других отечественных исполнителей.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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