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12:12, 23 мая 2024Мир

МИД Китая осудил Британию за очернение Пекина из-за Украины

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь: очернение Китая не решит конфликт на Украине
Ван Вэньбинь

Ван Вэньбинь. Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китай осуждает попытки со стороны Великобритании очернить его в контексте украинского вопроса, так как подобная политика не способствует урегулированию конфликта. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ходе брифинга, передает China News.

«Мы осуждаем необоснованные и безответственные клеветнические высказывания британских политиков в адрес Китая», — рассказал дипломат.

Ван Вэньбинь отдельно подчеркнул, что обвинения со стороны Лондона в якобы поставках вооружений России не выдерживают никакой критики и оспариваются другими союзниками Великобритании. По его словам, именно британская сторона ответственна за срыв переговоров между Москвой и Киевом в 2022 году.

Ранее министр обороны королевства Грант Шаппс заявил, что у Великобритании есть доказательства якобы поставок в Россию китайского оружия для его использования в ходе боевых действий на Украине. При этом Шаппс не подкрепил свои слова доказательствами.

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      Максим Габриелян
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