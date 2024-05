Пенсионерка выдвинула девять требований к ухажерам и разозлила комментаторов

Пенсионерка из Великобритании столкнулась с критикой из-за требований к ухажерам

Пожилая женщина из Великобритании столкнулась с критикой в интернете из-за девяти требований, которые она выдвинула к будущим ухажерам. Об этом сообщает Daily Mail.

Пенсионерка Мэри написала список качеств, которые она бы хотела видеть у потенциального романтического партнера, и повесила лист на забор своего участка. Его заметила пользовательница социальной сети X (бывшая Twitter), сфотографировала и опубликовала на своей странице.

Согласно изображению, ухажер пожилой женщины должен увлекаться танцами, садоводством, а также любить прогулки по пляжу. Она ищет стройного гладко выбритого «джентльмена», сочетающего в своих образах деловой и повседневный стили одежды. Комментаторов разозлили следующие требования, которые Мэри предъявляет к мужчине: наличие машины и участка, а также отсутствие инвалидности.

Мнение комментаторов разделилось. Одни обвинили пенсионерку в излишней требовательности и сравнили ее список с вывесками, которые можно было встретить при входе в разные заведения Лондона в XX веке: «Ирландцам, черным и собакам вход воспрещен» (No Irish, No Blacks, No Dogs). Другие пожалели одинокую женщину. Кто-то предположил, что Мэри недавно потеряла мужа от какой-то болезни, поэтому не хочет вновь вступать в отношения с тяжело больным человеком.

Автор поста осудила критику пенсионерки. Она призналась, что, увидев объявление, была шокирована, но не собирается осуждать Мэри, поскольку не знает, какой жизненный путь та прошла.

Ранее сообщалось, что в Танзании 80-летняя вдова стала встречаться с 24-летним таксистом. Пользователи в сети обвиняют мужчину в желании получить деньги пожилой женщины, однако его это не волнует.