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12:41, 23 мая 2024Из жизни

Пенсионерка выдвинула девять требований к ухажерам и разозлила комментаторов

Пенсионерка из Великобритании столкнулась с критикой из-за требований к ухажерам

Фото: SynthEx / Shutterstock / Fotodom

Пожилая женщина из Великобритании столкнулась с критикой в интернете из-за девяти требований, которые она выдвинула к будущим ухажерам. Об этом сообщает Daily Mail.

Пенсионерка Мэри написала список качеств, которые она бы хотела видеть у потенциального романтического партнера, и повесила лист на забор своего участка. Его заметила пользовательница социальной сети X (бывшая Twitter), сфотографировала и опубликовала на своей странице.

Согласно изображению, ухажер пожилой женщины должен увлекаться танцами, садоводством, а также любить прогулки по пляжу. Она ищет стройного гладко выбритого «джентльмена», сочетающего в своих образах деловой и повседневный стили одежды. Комментаторов разозлили следующие требования, которые Мэри предъявляет к мужчине: наличие машины и участка, а также отсутствие инвалидности.

Мнение комментаторов разделилось. Одни обвинили пенсионерку в излишней требовательности и сравнили ее список с вывесками, которые можно было встретить при входе в разные заведения Лондона в XX веке: «Ирландцам, черным и собакам вход воспрещен» (No Irish, No Blacks, No Dogs). Другие пожалели одинокую женщину. Кто-то предположил, что Мэри недавно потеряла мужа от какой-то болезни, поэтому не хочет вновь вступать в отношения с тяжело больным человеком.

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Автор поста осудила критику пенсионерки. Она призналась, что, увидев объявление, была шокирована, но не собирается осуждать Мэри, поскольку не знает, какой жизненный путь та прошла.

Ранее сообщалось, что в Танзании 80-летняя вдова стала встречаться с 24-летним таксистом. Пользователи в сети обвиняют мужчину в желании получить деньги пожилой женщины, однако его это не волнует.

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      Юлия Юткина
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