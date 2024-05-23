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17:46, 23 мая 2024Бывший СССР

Поезд с танками ВСУ уничтожили под Харьковом. Что об этом известно?

ВС России уничтожили железнодорожный состав с техникой ВСУ под Харьковом

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска нанесли 23 мая удар по железнодорожному составу с военной техникой ВСУ под Харьковом.

По имеющимся данным, поезд перевозил десять танков. Их уничтожили в месте разгрузки на станции Люботин.

Танки должны были усилить харьковскую группировку ВСУ

Источник ТАСС в силовых структурах уточнил, что удары нанесены по железнодорожным узлам Люботин и Харьков-сортировочный, по которым перемещались подкрепления украинской армии. Они должны были усилить харьковскую группировку.

Фото: Yves Herman / Reuters

Кроме того, в районе населенного пункта Коротич под удар попал спортивный аэродром, который служил тренировочной базой для операторов БПЛА. По предположению канала «Военкоры русской весны», удар нанесла авиация Воздушно-космических сил РФ.

Город Люботин находится к западу от Харькова, примерно в 20 километрах от него.

В Харькове сообщали о мощных утренних взрывах

Утром 23 мая в регионе сработала воздушная тревога. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что зафиксировано около десяти взрывов. Позднее днем произошла еще серия взрывов.

Компания «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») подтвердила, что был нанесен удар по железнодорожной инфраструктуре в регионе. «Подтверждение попадания по нескольким нашим объектам в городе и области», — указали в компании. Шесть ее сотрудников получили ранения. Компания также сообщала, что поезда продолжат ходить по графику.

Ранее ВС РФ уничтожали составы с западной техникой для ВСУ

Месяцем ранее, 26 апреля, Минобороны России сообщало, что российские военнослужащие ударили по эшелону ВСУ, в котором находилось западное вооружение и военная техника. Эшелон находился в районе населенного пункта Удачное в Донецкой народной республике, его поразили оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией.

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Также в апреле появились кадры российского ракетного удара по железнодорожному эшелону ВСУ на станции Синельниково в Днепропетровской области. Отмечается, что видео было снято 19 апреля. По мнению экспертов, на кадрах, вероятно, запечатлен прилет авиационной ракеты класса «воздух — поверхность» либо последствия работы оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

4 мая также сообщалось, что был поражен эшелон с западными техникой и вооружением, которые были поставлены Украине странами НАТО.

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Уничтожение поезда назвали серьезным ударом для Киева

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал информацию об уничтожении железнодорожного состава.

Он назвал это серьезным ударом для Киева и счел, что ВСУ, скорее всего, придется отступить из Харьковской области. «У них нечем противостоять наступлению наших вооруженных сил. У них не хватает ни техники, ни артиллерии, ни живой силы. Уничтожение очередного состава с боевой техникой еще больше осложнит ситуацию, для обороны у них ничего не останется», — сказал Глазунов.

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      Антон Похиляк
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