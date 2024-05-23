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09:49, 23 мая 2024Экономика

Рекордный рост доли рубля в расчетах с Европой объяснили

Доля рубля в расчетах Европы и России растет благодаря энергетическому сектору

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

По данным Центробанка, в марте 2024 года доля рубля в торговле между Европой и Россией выросла до 58,5 процента (плюс 10,8 процента год к году). Такой рекорд использования национальной валюты в международных расчетах объяснили опрошенные «Известиями» эксперты.

По мнению старшего преподавателя кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Оксаны Полищук, расчеты в рублях становятся популярнее из-за санкций. Ограничение возможности отечественных экспортеров, особенно представителей энергетического сектора, получать оплату в долларах и евро, приводят к диверсификации валютных резервов.

«В ответ на санкции Россия предельно разумно начала активно продвигать использование своей национальной валюты в международных расчетах. Эти процессы корреспондируются с мировым экономическим трендом по дедолларизации», — добавил член Межсессионной финансовой консультативной группы IOC UNESCO, директор Института социальных технологий, экологии и искусства Вадим Петров.

В соответствии с указом президента, обязывающим платить за поставки газа в рублях, покупатели российских энергоресурсов переводят валюту в один из доступных банков, где средства конвертируются в национальную валюту, объяснил финансовый эксперт, инвестор Николай Моженков. Еще одной причиной роста доли рубля в расчетах стало правило продажи валютной выручки, которая поступает на торговый баланс в рублях как поступления от Евросоюза. Наконец, к региону «Европа» относят и Белоруссию, которая также является одним из важнейших экспортных рынков России, и которая рассчитывается за поставки в рублях, добавила президент Российского клуба финансовых директоров Ирина Арехина.

Во время поездки в Китай президент России Владимир Путин заявил, что после ввода западных санкций Россия и дружественные ей страны стали переходить на торгово-экономические расчеты в национальных валютах, включая рубли и юани. Так, доля платежей в нацвалютах в расчетах между Россией и Китаем, который за последнее время стал главным партнером РФ, выросла до 90 процентов.

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      Вячеслав Агапов
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