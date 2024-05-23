В Госдуме назвали глупостью запрет россиянам посещать Норвегию

«МК»: депутат Валуев назвал глупостью запрет россиянам посещать Норвегию

В Госдуме (ГД) назвали глупостью решение Норвегии запретить россиянам посещать страну без веских причин. Такое мнение в беседе с «Московским комсомольцем» («МК») высказал первый заместитель главы комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев.

По словам депутата, у Европы все меньше способов воздействия на Россию, из-за чего они начали их выдумывать. Валуев отметил, что таким образом страны Евросоюза лишают себя денег, которые могли принести туристы. При этом Россия, по его словам, быстро заменит их продукт отечественным.

«В какой-то степени спасибо им за глупость», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что Норвегия вводит дополнительные ограничения на въезд для российских туристов. С 29 мая гражданам России, прибывающим в королевство в туристических целях, а также в иных целях «непервостепенной важности», будет отказано во въезде.