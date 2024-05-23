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13:09, 23 мая 2024Путешествия

В Госдуме назвали глупостью запрет россиянам посещать Норвегию

«МК»: депутат Валуев назвал глупостью запрет россиянам посещать Норвегию

Фото: Robert Bye / Unsplash

В Госдуме (ГД) назвали глупостью решение Норвегии запретить россиянам посещать страну без веских причин. Такое мнение в беседе с «Московским комсомольцем» («МК») высказал первый заместитель главы комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев.

По словам депутата, у Европы все меньше способов воздействия на Россию, из-за чего они начали их выдумывать. Валуев отметил, что таким образом страны Евросоюза лишают себя денег, которые могли принести туристы. При этом Россия, по его словам, быстро заменит их продукт отечественным.

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«В какой-то степени спасибо им за глупость», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что Норвегия вводит дополнительные ограничения на въезд для российских туристов. С 29 мая гражданам России, прибывающим в королевство в туристических целях, а также в иных целях «непервостепенной важности», будет отказано во въезде.

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