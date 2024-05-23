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17:47, 23 мая 2024Мир

Захарова указала посольство США как первую цель для дальнобойных ударов ВСУ

Захарова: посольство США должно стать первой целью для дальнобойных ударов ВСУ

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Посольство США должно стать первой целью для ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) американским дальнобойным оружием. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем канале в Telegram.

Таким образом она отреагировала на призыв американского конгрессмена Майкла Маккола к государственному секретарю США Энтони Блинкену с предложением разрешить удары по России оружием дальнего радиуса действия.

«Публикую для Майкла Маккола адрес «российской глубинки», по которому надо отработать в первую очередь: Москва, пл. Донецкой Народной Республики, д.1, стр.1-9 (Посольство США)», — написала дипломат. Захарова также посоветовала обратиться в российское внешнеполитическое ведомство, в случае если нужна информация по автопарку дипломатов из США.

Ранее председатель комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса США Майкл Маккол во время слушаний показал карту России с зоной, которую могут поразить американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, ранее переданные ВСУ.

По словам Маккола, в непосредственной близости к украинской границе российские войска разместили свою артиллерию, ракетные комплексы и снаряды, которые потом используются для атак на Украину. Он также отметил, что по этой территории сейчас нельзя бить американским оружием. В ответ на слова конгрессмена Блинкен заявил, что подобные решения должны приниматься властями Украины.

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      Дарья Устьянцева
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