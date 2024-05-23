Захарова указала посольство США как первую цель для дальнобойных ударов ВСУ

Захарова: посольство США должно стать первой целью для дальнобойных ударов ВСУ

Посольство США должно стать первой целью для ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) американским дальнобойным оружием. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем канале в Telegram.

Таким образом она отреагировала на призыв американского конгрессмена Майкла Маккола к государственному секретарю США Энтони Блинкену с предложением разрешить удары по России оружием дальнего радиуса действия.

«Публикую для Майкла Маккола адрес «российской глубинки», по которому надо отработать в первую очередь: Москва, пл. Донецкой Народной Республики, д.1, стр.1-9 (Посольство США)», — написала дипломат. Захарова также посоветовала обратиться в российское внешнеполитическое ведомство, в случае если нужна информация по автопарку дипломатов из США.

Ранее председатель комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса США Майкл Маккол во время слушаний показал карту России с зоной, которую могут поразить американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, ранее переданные ВСУ.

По словам Маккола, в непосредственной близости к украинской границе российские войска разместили свою артиллерию, ракетные комплексы и снаряды, которые потом используются для атак на Украину. Он также отметил, что по этой территории сейчас нельзя бить американским оружием. В ответ на слова конгрессмена Блинкен заявил, что подобные решения должны приниматься властями Украины.