В России призвали к избирательным ударам по иностранным наемникам на Украине

Депутат Чепа призвал к избирательным ударам по иностранным наемникам на Украине

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что Россия должна наносить избирательные удары по иностранным наемникам на территории Украины в ответ на атаки по Крыму. Такой призыв он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Запад поставляет все новые виды оружия на Украину с целью продлить максимально долго порожденный ими же конфликт. При этом они пытаются играть, как бы заявляя, что это оружие не должно быть использовано по российским территориям. С другой стороны, многие политики в разных западных странах, наоборот, призывают свое правительство, чтобы они разрешили это, а те якобы сдерживают такое настроение некоторых политических деятелей, как бы показывая свою позицию. Но Крым, по их мнению, не является российской территорией. А для нас и для всех крымчан это наша российская территория», — сказал депутат.

В канун возможности поставок F-16 [Украине], когда те, возможно, будут базироваться на территории стран НАТО, я думаю, нам надо оставлять за собой право возможности нанесения удара по местам базирования этих самолетов и ударов избирательно по наемникам, консультантам и специалистам, которые приезжают на Украину. Прямо избирательно бить по иностранным гражданам, которые не попадают под категории гражданских лиц Алексей Чепа депутат Госдумы

В ночь на 24 мая Крым был атакован ракетами ATACMS, сообщили в Минобороны России. По информации ведомства, средства ПВО сбили три таких снаряда над полуостровом. Также в сторону Крыма направлялись три безэкипажных катера Военно-морских сил Украины, которые в Черном море уничтожила морская авиация. Жертвами атаки стали двое мирных жителей в Симферопольском районе.