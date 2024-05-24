Фитнес-тренер дала советы по выбору одежды и обуви для скандинавской ходьбы

Фитнес-тренер Светлана Бутова дала советы по выбору обуви и одежды для занятий скандинавской ходьбой. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

По ее словам, в одежде можно ориентироваться на вкусовые предпочтения, но помнить о том, что она не должна сковывать движения. «Кто-то предпочитает исключительно хлопковые материалы. А другие — синтетические. Преимущество последних в том, что они не тяжелеют при намокании и быстро сохнут, отводят лишнее тепло», — заявила Бутова.

При выборе обуви тренер посоветовала учитывать размер ноги и индивидуальные особенности стоп. «В качестве примера, можно взять специальные кроссовки, предназначенные для бега», — заявила Бутова.

Ранее фитнес-тренер Дениз Миклас рассказала об эффективном методе похудения с помощью ходьбы. По ее словам, больше калорий сжигается, если ходить быстрым шагом или подниматься в гору.