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19:50, 24 мая 2024Спорт

Фитнес-тренер дала советы по выбору одежды и обуви для скандинавской ходьбы

Фото: l i g h t p o e t / Shutterstock / Fotodom    

Фитнес-тренер Светлана Бутова дала советы по выбору обуви и одежды для занятий скандинавской ходьбой. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

По ее словам, в одежде можно ориентироваться на вкусовые предпочтения, но помнить о том, что она не должна сковывать движения. «Кто-то предпочитает исключительно хлопковые материалы. А другие — синтетические. Преимущество последних в том, что они не тяжелеют при намокании и быстро сохнут, отводят лишнее тепло», — заявила Бутова.

При выборе обуви тренер посоветовала учитывать размер ноги и индивидуальные особенности стоп. «В качестве примера, можно взять специальные кроссовки, предназначенные для бега», — заявила Бутова.

Ранее фитнес-тренер Дениз Миклас рассказала об эффективном методе похудения с помощью ходьбы. По ее словам, больше калорий сжигается, если ходить быстрым шагом или подниматься в гору.

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      Алексей Гусев
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