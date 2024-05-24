Главы МИД Армении и Эстонии провели переговоры по телефону

МИД Армении: Мирзоян и Цахкна провели переговоры по телефону

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел с эстонским коллегой Маргусом Цахкной переговоры по телефону. Об этом сообщает МИД Армении.

«Стороны обсудили вопросы, касающиеся двусторонней повестки и повестки партнерства Армения-ЕС, а также региональных развитий», — рассказали во внешнеполитическом ведомстве республики.

В том числе в ходе переговоров министр иностранных дел Армении проинформировал главу эстонского МИД о процессе делимитации границы с Азербайджаном. Мирзоян подчеркнул важность определения линии границы между республиками на основе положений Алма-Атинской декларации 1991 года.

10 мая Мирзоян провел в Казахстане переговоры по ключевым вопросам мирного договора с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. По итогам встречи представители Еревана и Баку договорились продолжить обсуждение по оставшимся вопросам.