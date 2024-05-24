Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:38, 24 мая 2024Бывший СССР

Главы МИД Армении и Эстонии провели переговоры по телефону

МИД Армении: Мирзоян и Цахкна провели переговоры по телефону
Арарат Мирзоян

Арарат Мирзоян. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел с эстонским коллегой Маргусом Цахкной переговоры по телефону. Об этом сообщает МИД Армении.

«Стороны обсудили вопросы, касающиеся двусторонней повестки и повестки партнерства Армения-ЕС, а также региональных развитий», — рассказали во внешнеполитическом ведомстве республики.

В том числе в ходе переговоров министр иностранных дел Армении проинформировал главу эстонского МИД о процессе делимитации границы с Азербайджаном. Мирзоян подчеркнул важность определения линии границы между республиками на основе положений Алма-Атинской декларации 1991 года.

10 мая Мирзоян провел в Казахстане переговоры по ключевым вопросам мирного договора с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. По итогам встречи представители Еревана и Баку договорились продолжить обсуждение по оставшимся вопросам.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Арестованного экс-командующего 58-й армией Попова оставили в СИЗО

      В Госдуме поддержали ужесточение наказания за сокрытие госномеров авто

      Международный суд ООН принял решение по Израилю

      Одно птичье перо продали за рекордные 2,6 миллиона рублей

      Лоза раскрыл причину судебных разбирательств между Киркоровым и Успенской

      Квартира в российском городе сгорела из-за «бомбы на колесах»

      Экс-глава Google предсказал засекречивание ИИ

      Россиян пригласили на спектакль Бутмана и Хабенского

      Известная российская актриса вышла в свет с сумкой за 190 тысяч рублей

      Путин и Лукашенко обсудили реакцию на угрозы Союзному государству

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше