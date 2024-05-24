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11:55, 24 мая 2024Экономика

Китайское происхождение Volga объяснили

Эксперт Фиронов: импортозамещения в российском автопроме де-факто нет

Фото: Александр Юрьев / РИА Новости

Выпуск под возрожденным брендом Volga перелицованных автомобилей Changan связан с торопливостью российских автопроизводителей. Китайское происхождение отечественных машин объяснил кандидат технических наук, доцент кафедры наземных транспортных средств транспортного факультета Московского Политеха Анатолий Фиронов, его слова приводит агентство «Прайм».

Он отметил, что «импортозамещения в российском автопроме де-факто нет», так как компании стремятся быстрее занять освободившиеся после ухода западных брендов ниши на внутреннем рынке, обращаясь для этого к партнерам из КНР. Производители не хотят рисковать, выпуская «"сырые" народные» машины, поэтому делают выбор в пользу проверенных китайских моделей.

Другая причина — технологические сложности в производстве отдельных приборов и агрегатов. Даже руль в современных авто — это не просто обтянутая кожей арматура для поворота колес, а сложный электро-, электронно-, пиро- и механически комбинированный технический узел, подчеркнул Фиронов. Множество функций предполагают длительную разработку, добавил эксперт.

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Он назвал Китай самым быстроразвивающимся технологическим партнером России, в КНР налажено производство практически полного спектра автомобильных комплектующих. «Возможно, нам есть чему у них поучиться», — отметил Фиронов, добавив, что сейчас у России появился шанс провести техническую революцию в жестких экономических условиях.

Новые автомобили Volga были впервые показаны на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024) в Нижнем Новгороде 21 мая. Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал машины отечественного бренда из-за китайского руля. Он отметил, что новые модели выглядят современно, однако обратил внимание на то, что далеко не все детали машин производятся в РФ.

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