Лукашенко обвинил США в крушении вертолета Раиси

Лукашенко: вертолет Раиси потерпел крушение из-за санкций США

Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси потерпел крушение из-за запрета США на обслуживание воздушного судна американскими компаниями. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

«Как человек, а не как президент, скажу, что мерзкая, омерзительная позиция США привела к этому. Я имею в виду прежде всего санкции», — высказался белорусский лидер.

Лукашенко назвал руководство Соединенных Штатов негодяями. Он объяснил, что Вашингтон не имел права вводить ограничения против самолетов и вертолетов, которые перевозят людей.

19 мая стало известно о жесткой посадке вертолета Раиси во время возвращения со встречи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. На следующий день в Тегеране официально подтвердили, что в результате крушения воздушного судна президент Ирана не выжил.