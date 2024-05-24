Даниил Медведев оценил вероятность участия в Олимпиаде-2024 в 95 процентов

Российский теннисист Даниил Медведев оценил вероятность своего участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Его слова приводит Sports.

По словам спортсмена, она составляет 95 процентов, однако ему не нравятся мячи, которыми спортсмены будут играть на «Ролан Гаррос» и которые могут использоваться на Олимпиаде. «У меня точно возникнут мысли: и что, ехать, чтобы проиграть в первом раунде? Не особо хочется. С другой стороны, там есть и микст, и пара», — заявил россиянин.

5 апреля глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал желающих выступить на Играх российских теннисистов командой иноагентов. Он отметил, что живущие и зарабатывающие за рубежом теннисисты утверждают, что играют за себя, осуждают политику своей страны и СВО.

6 марта Международная федерация тенниса приняла решение о допуске россиян и белорусов на Игры в Париже в нейтральном статусе. Спортсмены смогут выступить в одиночном, а также в трех парных разрядах.