В России ответили на слова Орбана об участии НАТО в конфликте на Украине

Депутат Чепа: РФ ответит в случае прямого участия НАТО в конфликте на Украине

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что НАТО ищет способ участия в конфликте на Украине. В беседе с «Лентой.ру» депутат заявил, что в случае прямого участия альянса в конфликте Россия будет рассматривать иностранных военных как свою цель.

Ранее Орбан заявил, что рабочие группы штаба НАТО в Брюсселе пытаются найти способ принять участие в конфликте на Украине.

«Так они с самого начала и участвуют на Украине: своими структурами, разведкой, советниками, обучением, оказанием всесторонней помощи. На их территориях работают и используют средства радиоэлектронной борьбы, авиационной разведки. В том числе с их помощью идет управление определенным дронами и ракетами. Сегодня говорят, что армии НАТО там нет, — ее и правда нет, но есть большое количество наемников и специалистов, которые не афишируют себя», — сказал Чепа.

НАТО принимает участие в конфликте на Украине с самого начала. Эти разговоры муссируются потому, что идет речь и об использовании самолетов F-16, которые довольно сложно будет эксплуатировать с немногочисленных, не готовых к этому аэродромов Украины. Все понимают эту опасность Алексей Чепа первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

Парламентарий также ответил на вопрос о реакции Москвы в случае решения НАТО войти в конфликт на Украине в статусе прямого участника боевых действий.

«Для этого мы недавно провели испытания готовности тактического ядерного оружия, для этого мы готовы и предупреждаем, что, если такое будет случаться, мы будем рассматривать тоже как цель. Если многие политики не понимают, к чему могут привести их призывы, это говорит о слабости этих политиков», — заключил собеседник «Ленты.ру».

24 мая Орбан отметил, что заявления политиков стран Запада о якобы планах России напасть на страны НАТО говорят об их подготовке к военному противостоянию с Москвой.

За день до этого венгерский премьер Орбан объяснял, что большинство стран-членов Европейского союза считают отправку военных на Украину чрезмерным шагом. По его словам, «даже ранее провоенные премьер-министры» оценивают перспективу непосредственного вовлечения в конфликт таким образом.