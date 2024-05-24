Путин назвал евокомиссаров некомпетентными и несущими пургу

Путин заявил, что все еврокомиссары несут политическую пургу

У стран-членов Европейского союза (ЕС) много еврокомиссаров, которые постоянно меняются и несут всякую пургу. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин, фрагмент его выступления опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Кроме как политической пургой это назвать нельзя, это безобразие. Но, к сожалению, безответственность чиновников среднего уровня, она, особенно на этом направлении, растет», — сказал российский лидер, добавив, что в Кремле эта ситуация «вызывает только сожаление».

В декабре 2023 года Путин заявил, что Москва не закрывается от западных стран, но им пора закончить валять дурака в ожидании крушения России.