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19:03, 24 мая 2024Мир

Путин назвал евокомиссаров некомпетентными и несущими пургу

Путин заявил, что все еврокомиссары несут политическую пургу

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости / Пресс-служба Администрации Президента РФ

У стран-членов Европейского союза (ЕС) много еврокомиссаров, которые постоянно меняются и несут всякую пургу. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин, фрагмент его выступления опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Кроме как политической пургой это назвать нельзя, это безобразие. Но, к сожалению, безответственность чиновников среднего уровня, она, особенно на этом направлении, растет», — сказал российский лидер, добавив, что в Кремле эта ситуация «вызывает только сожаление».

В декабре 2023 года Путин заявил, что Москва не закрывается от западных стран, но им пора закончить валять дурака в ожидании крушения России.

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      Виктория Кондратьева
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