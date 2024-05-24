Россиянам раскрыли способ пить алкоголь без вреда для фигуры

Некоторые виды алкоголя можно пить во время диеты без вреда для фигуры, заверила нутрициолог Катерина Кузина. Их специалистка перечислила в беседе с «Лентой.ру».

По словам Кузиной, человек, придерживающийся диеты для похудения, все же может позволить себе употребить немного алкоголя. Напитками, которые можно пить без вреда для фигуры, она назвала сухое вино и легкие сорта пива с небольшим количеством углеводов.

Сладких и калорийных коктейлей следует избегать. Не стоит употреблять и ликеры, а также сладкие вина. Также навредят фигуре и здоровью газированные алкогольные напитки Катерина Кузина нутрициолог

Однако Кузина призвала внимательно следить за количеством употребляемого алкоголя, даже если человек выбрал легкие напитки, и пить воду в перерывах между порциями алкоголя. «Если вы знаете, что будете пить, спланируйте рацион так, чтобы уменьшить общее количество потребляемых калорий в этот день. Также учитывайте эффект алкоголя на метаболизм. Употребление алкоголя может замедлить процесс сжигания жира, так как организм будет занят переработкой крепких напитков», — уточнила Кузина.

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