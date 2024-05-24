Центробанк сообщил о резком росте интереса россиян к криптоактивам

Центробанк сообщил о росте активности россиян на рынке криптоактивов на 16,4 %

Совокупный веб-трафик российских пользователей на сайтах крупнейших криптовалютных площадок в четвертом квартале 2023 года и первом квартале 2024-го вырос на 16,4 процента по сравнению со вторым и третьим кварталами 2023-го, до 104,6 миллиона посещений. Об этом говорится в обзоре финансовой стабильности, который подготовил Центробанк.

Резкий рост, до 15,1 процента, наблюдается и в среднемесячном числе уникальных пользователей (подсчитываются через уникальные IP-адреса) крупнейших криптобирж. Доля россиян в общем числе посещений увеличилась до 7 процентов в первом квартале 2024 года.

Авторы документа со ссылкой на сервис мониторинга криптовалютных трансакций «Прозрачный блокчейн» указывают, что в отмеченные полгода объем поступлений и выводов криптоактивов, которые могут быть связаны с россиянами, вырос на 15,6 процента, до 4,5 триллиона рублей.

В нынешнем документе Банк России не привел список площадок, на основании которых проводился подсчет. На ранее в них входили Binance (объявила об уходе из России), HTX (бывшая Huobi), Bybit, OKX, Gate, MEXC, KuCoin, Poloniex, Bittrex, Bitfinex, а также Bing, Bitmart, Bitrue, Bkex, Btcex, Coinw, Coinbase, Phemex, Probit, Whitebit, Exmo и Garantex.

В конце апреля заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд заявил о росте подозрительных операций в криптовалюте каждый год и каждый квартал. По его мнению, такая активность обусловлена преступными целями, в первую очередь — для расчетов в наркоторговле.