Сальдо рассказал о снижении интереса к изучению украинского языка в школах

Сальдо: в школах Херсонской области снизился интерес к украинскому языку

В школах Херсонской области фиксируется постепенное снижение интереса к изучению украинского языка. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо, пишет РИА Новости.

«Наблюдается постепенное снижение интереса к изучению украинского языка среди учеников и их родителей. Украинский язык как предмет изучают ученики 1-4 классов 44 школ региона из более ста школ», — уточнил он.

По словам Сальдо, при этом в средних и старших классах украинский язык не изучается.

Ранее Владимир Сальдо заявил, что жители Украины ответили на вступивший в силу закон о мобилизации тотальным бойкотом. По его словам, такой реакции не ожидали ни президент страны Владимир Зеленский, ни госсекретарь США Энтони Блинкен, ни «плюшевые украинские генералы».

В свою очередь, киевский политолог Андрей Ермолаев рассказал о появлении на Украине из-за мобилизации стихийных бунтарских групп. По его словам, у граждан вызывает недовольство ненадлежащее отношение государства к военным.

