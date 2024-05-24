Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Кэти Волынец
Сегодня
12:00 (Мск)
Оксана Селехметьева
Ролан Гаррос — квалификация (ж)
Анастасия Захарова
Сегодня
13:30 (Мск)
Ева Лис
Ролан Гаррос — квалификация (ж)
Мэдисон Кис
Сегодня
15:30 (Мск)
Людмила Самсонова
Страсбург
Панатинаикос
Сегодня
19:00 (Мск)
Фенербахче
Евролига|1/2 финала
Реал Мадрид
Сегодня
22:00 (Мск)
Олимпиакос
Евролига|1/2 финала
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - плей-офф|Финал - Восток. 2-й матч
10:43, 24 мая 2024Спорт

Стало известно о возможном возвращении Роналду в Европу

Главный тренер «Байера» Алонсо захотел пригласить Роналду в немецкий клуб

Фото: Reuters

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду может вернуться в Европу. Об этом сообщает газета Sport.es со ссылкой на саудовского журналиста Альхаза Мутаба.

Как стало известно источнику, главный тренер «Байера» Хаби Алонсо захотел пригласить Роналду в немецкий клуб. Отмечается, что в таком случае у португальца будет возможность завоевать титул, которого у него еще нет, — стать чемпионом Германии, победив в Бундеслиге.

39-летний Роналду перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт 39-летнего форварда рассчитан до июня 2025-го.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года, серебряным и бронзовым призером континентального первенства.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Стрельцов
      Обсудить
      Последние новости

      Арестованный генерал Попов может выйти из СИЗО. Его уважают в войсках за честные доклады о проблемах армии

      На Украине назвали Клещеевку «попившей кровь ВСУ ямой»

      «Если выживет, станет ценным источником». Воевавший за ВСУ иностранный офицер попал в плен

      Рита Ора станцевала в откровенном образе

      Стало известно о возможном возвращении Роналду в Европу

      Украина пыталась ударить по региону России

      Обнаружены стреляющие по разным целям гигантские Звезды Смерти

      40-летние пользователи сети сделали предупреждение людям вдвое младше себя

      Госдеп США ограничил выдачу виз властям Грузии

      Мужчина стал миллионером и продолжил пять дней в неделю работать в супермаркете

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше