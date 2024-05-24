Стало известно о возможном возвращении Роналду в Европу

Главный тренер «Байера» Алонсо захотел пригласить Роналду в немецкий клуб

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду может вернуться в Европу. Об этом сообщает газета Sport.es со ссылкой на саудовского журналиста Альхаза Мутаба.

Как стало известно источнику, главный тренер «Байера» Хаби Алонсо захотел пригласить Роналду в немецкий клуб. Отмечается, что в таком случае у португальца будет возможность завоевать титул, которого у него еще нет, — стать чемпионом Германии, победив в Бундеслиге.

39-летний Роналду перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт 39-летнего форварда рассчитан до июня 2025-го.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года, серебряным и бронзовым призером континентального первенства.