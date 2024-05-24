Украина выпустила по России американскую ракету HARM

Минобороны России заявило об уничтожении над Белгородской областью ракеты HARM

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по российской территории противорадиолокационную ракету HARM, произведенную в США. Об этом заявили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, около 12:20 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили американский снаряд над Белгородской областью. Подробности о районе уничтожения ракеты и последствиях на земле в Минобороны не сообщили.

Ранее система ПВО также сбила над регионом украинский беспилотник. По данным Минобороны России, при помощи дрона ВСУ собирались атаковать объекты на российской территории.

Помимо этого, утром 24 мая ВСУ выпустили по селу Новая Таволжанка Шебекинского городского округа 25 снарядов реактивной системы залпового огня. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, мирные жители не пострадали, однако повреждения получили 11 частных жилых домов.