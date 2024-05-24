Усик попросит сохранить ему звание абсолютного чемпиона мира

Боксер Усик попросит IBF оставить ему пояс и звание абсолютного чемпиона мира

Украинец Александр Усик попросит Международную боксерскую федерацию (IBF) оставить ему пояс организации. Об этом сообщил промоутер спортсмена Александр Красюк, слова которого передает World Boxing News.

«Конечно, мы будем просить IBF о таком исключении», — заявил Красюк. Это позволит Усику сохранить звание абсолютного чемпиона мира, которое он должен потерять, так как не выйдет на защиту титула IBF с обязательным претендентом Филипом Хрговичем.

Усик провел поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе с британцем Тайсоном Фьюри в ночь на 19 мая. Поединок в Саудовской Аравии продлился все 12 раундов и завершился победой украинца раздельным судейским решением — 115-112, 113-114, 114-113.

Усик остался непобежденным, выиграв 22-й бой на профессиональном ринге. Для Фьюри поражение стало первым в карьере, до этого в его активе было 34 победы и ничья.