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20:25, 24 мая 2024Бывший СССР

В Грузии на марше против закона об иноагентах заметили флаги США

РИА Новости: в Тбилиси на марше против закона об иноагентах заметили флаги США

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В Грузии на марше против закона об иноагентах заметили американские флаги. Кадры с шествия протестующих в Тбилиси публикует РИА Новости.

Как передает агентство, участники марша направляются к зданию МВД. В толпе, кроме флагов США, наблюдаются флаги Евросоюза и Украины.

14 мая парламент Грузии принял скандальный закон «О прозрачности иностранного влияния», предусматривающий регистрацию в отдельном реестре некоммерческих организаций и СМИ, которые получают из-за границы более 20 процентов доходов. В третьем чтении документ поддержали более 80 депутатов, против него высказались 30 человек.

Спустя несколько дней, 18 мая, президент республики Саломе Зурабишвили сообщила о наложении вето на документ. Она заявила, что данный закон «по своей сути и духу является российским» и противоречит конституции Грузии и европейским стандартам.

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      Екатерина Грищенко
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