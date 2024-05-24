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07:18, 24 мая 2024Силовые структуры

В российском селе мужчина разворотил мемориал ради букета для девушки

В Красном Чикое мужчина разворотил мемориал, чтобы собрать букет для девушки

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

Мужчина разворотил мемориал во время прогулки по Красному Чикою: он раскидал искусственные цветы, а затем выбрал несколько и сделал букет для своей девушки, снимавшей происходящее на видео. Пара прибыла в российское село предположительно из Улан-Удэ, сообщает Babr Mash.

«Ленин, не обессудь», — произнес мужчина, глядя на памятник после акта вандализма.

Но на этом герой ролика не остановился, его внимание привлек дорожный знак, который он сначала попытался пробить головой, а затем повалил на землю. По всей видимости, молодые люди находились в нетрезвом состоянии.

Обоим грозит наказание в виде ареста на три месяца.

В июне 2022 года власти Финляндии приняли решение снести памятник Ленину в городе Котка из-за планов вступить в НАТО. Он неоднократно подвергался вандализму, однако особое внимание он привлек после начала российской спецоперации на Украине. Финские власти решили перенести его с улицы в музей.

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      Александра Синицына
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