Власти рассказали о жертвах ракетной атаки ВСУ по Крыму

Глава Симферопольского района: жертвам удара ВСУ по Крыму было по 40 и 50 лет

Жертвами атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым стали двое мужчин в возрасте 40 и 50 лет. Об этом сообщил глава администрации Симферопольского района полуострова Денис Кратюк, его цитирует ТАСС.

«Это вот случайность. Они не жили там рядом с этим местом, просто проходили по улице», — сказал Кратюк, добавив, что один из мужчин шел со стройки, а личность второго человека еще устанавливается.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали полуостров в ночь на пятницу, 24 мая. Над регионом, по информации Минобороны, сбили три ракеты ATACMS. Кроме того, в сторону Крыма также направлялись три безэкипажных катера Военно-морских сил (ВМС) Украины — их в черном море уничтожила морская авиация.

Жертвами атаки стали два человека. По словам местного жителя, ими оказались строители, которые возвращались домой с работы. Кадры попытки атаки на Крым также опубликовали в сети.

Согласно неофициальным данным, ВСУ выпустили по Крыму не менее 16 ракет. Часть из снарядов выпустили из Одесской области. Кроме того, по полуострову пытались ударить четыре беспилотника, которые двигались из поселка Чаплынки Херсонской области.