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22:10, 24 мая 2024Россия

Здание ЗАГСа пострадало в ДНР из-за обстрела ВСУ

Представительство ДНР в СЦКК: при обстреле Донецка ВСУ пострадало здание ЗАГСа

Фото: Viktor Chernov / Global Look Press

Здание ЗАГСа получило повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны Киева, сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Об этом пишет РИА Новости.

Как отметили в ведомстве, пострадал Петровский ЗАГС по улице Композиторов. Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили два снаряда натовского калибра 155 миллиметров по этому же району.

Ранее в ДНР при обстреле ВСУ пострадала пожилая женщина 1954 года рождения. Утром 19 мая украинские войска обстреляли поселок Александровка. Сведения о тяжести ранения и состоянии пострадавшей не поступали.

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      Марина Совина
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