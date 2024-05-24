Bloomberg: Зеленский встретится с лидерами G7 13 июня

Владимир Зеленский встретится с лидерами «Большой семерки» (G7) 13 июня на саммите в Италии на фоне его требований оружия дальнего радиуса действия от Запада. Об этом информирует Bloomberg, ссылаясь на источники.

«Владимир Зеленский посетит июньскую встречу лидеров "Группы семи" на фоне того, что он требует у стран оружие более дальнего радиуса действия, которое позволит его силам атаковать Россию внутри ее границ», — сказано в статье.

Также подчеркивается, что это будет второй визит Зеленского на заседание лидеров стран G7.

Ранее стало известно, что страны G7 приближаются к тому, чтобы принять план США по использованию замороженных российских активов для помощи Украине. Так, данный вопрос обсуждают министры финансов «Большой семерки», предполагается, что окончательный вариант утвердят 13-15 июня на саммите G7.

Глава Минфина США Джанет Йеллен также рассказала, что вопрос о способах использования заблокированных российских активов в интересах Украины станет главной темой на предстоящих переговорах министров финансов стран «Большой семерки».