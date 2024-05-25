Число жертв обстрела Белгородской области вновь увеличилось

Губернатор Гладков: число жертв обстрела Белгородской области увеличилось до 4

Число жертв обстрела Белгородской области увеличилось до четырех, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, в больнице скончался мужчина, пострадавший при обстреле поселка Октябрьский. Гладков добавил, что в медицинских учреждениях продолжают оставаться 12 пострадавших, в том числе один ребенок.

О гибели двух человек в Октябрьском Гладков рассказывал вечером 25 мая. Губернатор также сообщал о гибели женщины на придомовом участке в поселке Дубовое.

Ранее вечером 25 мая Гладков сообщал, что при очередной атаке ВСУ на Белгородскую область была ранена 9-летняя девочка. Под удар дрона попал движущийся автомобиль, в котором находился ребенок.