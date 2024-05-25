Столтенберг ответил на заявление Орбана о НАТО

Столтенберг: позиция премьера Венгрии Орбана не подорвет единство НАТО

Позиция Венгрии в отношении участия в деятельности НАТО не разрушит единство альянса, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию The Economist.

Он отметил, что Североатлантический альянс принимает решения совместно, основываясь на консенсусе. Столтенберг напомнил, что организация «десятилетиями демонстрировала, что может делать это с учетом особенностей разных стран».

«Абсолютно уверен, что мы сумеем не подорвать единство этого альянса», — подчеркнул он и ответил н вопрос, какую угрозу может представлять заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для НАТО.

Ранее стало известно, что Венгрия пересмотрит свою роль в рамках НАТО. Орбан рассказал, что рабочие группы штаба НАТО в Брюсселе пытаются найти способ принять участие в конфликте на Украине.