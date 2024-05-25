Бывший агент ЦРУ Джонсон: ВСУ атакуют ЗАЭС, когда ситуация станет отчаянной

Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют все возможности атаковать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и пойдут на это, когда ситуация станет отчаянной. Такой повод назвал бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

«Когда они в панике и чувствуют, что их жизнь под угрозой, они делают отчаянные вещи», — поведал Джонсон.

23 мая сообщалось, что представители ЗАЭС на этой неделе уведомили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об атаке беспилотника на транспортный цех близ электростанции.

За два дня до этого заместитель постоянного представителя России при международных организациях в Вене Роман Устинов заявил, что обвинения в том, что Москва не может поддерживать ядерную безопасность ЗАЭС, являются политизированными. Дипломат подчеркнул, что станция сооружалась по советскому проекту. По словам Устинова, в России уже есть другие АЭС, которые функционируют аналогично.