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10:10, 25 мая 2024Культура

Немецкий певец заявил о бегстве украинцев к русским

Певец из Германии Айсбреннер заявил, что украинцы бегут к русским, а не от них
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Певец из Германии Тино Айсбреннер заявил, что в России больше украинских беженцев, чем во всем остальном мире. Об этом он рассказал ТАСС.

По словам Айсбреннера, который в 2023 году стал серебряным призером фестиваля «Дорога на Ялту» с песней «Журавли», украинцы не заняты бегством от русских, наоборот, они направляются в Россию. В стране к настоящему моменту находится семь миллионов украинских беженцев, что «в разы больше, чем во всем остальном мире, вместе взятом». «О чем это говорит? Почему они не бегут от русских, а бегут к ним? Для чего они это делают?» — задался вопросом певец.

«Я обратил внимание на две вещи. Первая — это патриотизм, в том смысле, что люди стоят за свою Родину. Вторая — значительное желание, чтобы это противостояние уже закончилось и как-то разрешилось. И не ценой отречения от собственных убеждений, а через консенсус, который так или иначе устроит всех. Меня снова и снова поражает то, что люди воспринимают боевые действия на Украине как освобождение украинцев и помощь им», — сказал певец.

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Айсбреннер также отметил, что его смущает распространенная в Германии формулировка о том, что посредством вторжения на Украину «Россия хочет создать империю». «Потому что интересно, чем тогда может называться Европейский союз, если не империей?» — спросил исполнитель.

По его словам, разобраться в деталях всего конфликта «по-прежнему непросто». Айсбреннер отметил очевидную готовность российской стороны к переговорам в марте 2022 года: «Россия настаивала только на нейтралитете Украины, выполнении Минских соглашений, нерасширении НАТО и так далее. Россияне сказали, что уйдут, если эти условия будут выполнены. И они даже продемонстрировали свои намерения».

Певец подчеркнул, что озабоченности России в сфере безопасности должны быть всерьез приняты Германией и другими странами. «При этом мы закрываем глаза на реалистичные условия: это соблюдение Минских соглашений, для которых гарантом выступала Германия, и отсутствие продвижения НАТО в сторону РФ. И почему мы не хотим принять эти озабоченности? Как бы [мы] себя чувствовали, если бы к нашим границам, к примеру, приближался гипотетический российско-китайский военный альянс. Большинство немцев знают, что это правда», — сказал Айсбреннер. Исполнитель отметил, что для него важен вклад немецкого общества в мирный переговорный процесс.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы начали приносить прибыль в казну Чехии. Как выяснили журналисты, за первые три месяца в 2024 году доходы от беженцев с Украины превысили расходы почти на три миллиарда крон (порядка 12 миллиардов рублей).

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      Антонина Черташ
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