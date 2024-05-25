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05:14, 25 мая 2024Мир

Глава Пентагона вернулся к исполнению обязанностей

Глава Пентагона Остин вернулся к исполнению обязанностей после медпроцедуры
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Rod Lamkey / Global Look Press

Министр обороны США Ллойд Остин благополучно перенес медицинскую процедуру по поводу проблем с мочевым пузырем и вернулся к исполнению обязанностей, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

По его словам, процедура в госпитале под Вашингтоном заняла два с половиной часа, на это время Остин сдал полномочия своему заместителю Кейтлин Хикс.

«Сегодня, примерно в 18:00 по времени восточного побережья США (01:00 мск субботы), министр обороны Ллойд Дж. Остин III перенес успешную элективную минимально инвазивную нехирургическую процедуру», — подчеркнул пресс-секретарь. В 20:25 (03:25 мск субботы) Остин возобновил исполнение обязанностей министра обороны.

В феврале из-за проблем с мочевым пузырем Остина госпитализировали в отделение интенсивной терапии Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида.

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      Марина Совина
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