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20:17, 25 мая 2024Экономика

Поставки вина из ЕС в Россию достигли максимума с 2022 года

РИА Новости: ЕС нарастил поставки вина в Россию до максимума с 2022 года

Фото: Kelsey Knight / Unsplash

В марте страны Европейского союза (ЕС) нарастили поставки вина в Россию до 26,6 тысячи тонн, что стало рекордным значением с 2022 года. Об этом свидетельствуют данные европейской статистики, указывает РИА Новости.

За март 2024 года поставки увеличились на четверть в месячном выражении. Ранее значения были выше только в декабре 2022 года, когда они достигали 30 тысяч тонн. Крупнейшими поставщиками вина из стран ЕС стали Италия и Литва, а третье место вместо Польши теперь заняла Испания.

Увеличение поставок вина из ЕС объяснил исполнительный директор Fortwine Александр Липилин. По его мнению, импорт в Россию был увеличен из-за повышений акцизов с начала мая сразу в три раза. «В связи с этим многие решили в марте-апреле привезти тот объем, который в обычной практике был бы завезен в мае, июне, июле, августе», — подчеркнул эксперт.

В январе 2024 года, по данным таможенной статистики, Италия стала лидером из стран ЕС в поставках вина в Россию. Ранее ей удавалось занимать первое место только в 2014 году. Также в тройку крупнейших поставщиков вошли Латвия и Литва.

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      Дмитрий Попов
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