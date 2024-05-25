Константинов: слова генсека НАТО Столтенберга являются замыливанием глаз

Заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об ударах по российской территории являются замыливанием глаз. Об этом рассказал председатель парламента Республики Крым Владимир Константинов, передает РИА Новости.

«Такие заявления — это цинизм и замыливание глаз», — отметил он в комментарии изданию.

Таким образом Константинов охарактеризовал интервью Столтенберга журналу The Economist, в котором генсек НАТО упомянул необходимость снять ограничения по ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским территориям. Его, в частности, поддержал глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвавший и другие страны «прекратить постоянно ограничивать себя» в сфере поддержки Украины.

Ранее заявления Столтенберга об ударах по территории России в Совете Федерации РФ. Первый заместитель председателя Комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев отметил, что Москва однозначно ответит на подобные действия зеркальными мерами.