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19:02, 25 мая 2024Мир

Слова Столтенберга об ударах по России назвали замыливанием глаз

Константинов: слова генсека НАТО Столтенберга являются замыливанием глаз
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Thomas Peter / Reuters

Заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об ударах по российской территории являются замыливанием глаз. Об этом рассказал председатель парламента Республики Крым Владимир Константинов, передает РИА Новости.

«Такие заявления — это цинизм и замыливание глаз», — отметил он в комментарии изданию.

Таким образом Константинов охарактеризовал интервью Столтенберга журналу The Economist, в котором генсек НАТО упомянул необходимость снять ограничения по ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским территориям. Его, в частности, поддержал глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвавший и другие страны «прекратить постоянно ограничивать себя» в сфере поддержки Украины.

Ранее заявления Столтенберга об ударах по территории России в Совете Федерации РФ. Первый заместитель председателя Комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев отметил, что Москва однозначно ответит на подобные действия зеркальными мерами.

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      Дмитрий Попов
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