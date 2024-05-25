Стало известно о состоянии госпитализированных после срыва крыши школы детей

Мэр Краснодара Наумов: один ребенок остался в больнице после срыва крыши школы

Почти всех детей, госпитализированных после срыва крыши школы в Краснодаре, отпустили домой. Только один ребенок до сих пор остается в больнице, сообщил мэр города Евгений Наумов в Telegram.

Подробности о состоянии находящегося под присмотром врачей мальчика не раскрываются. По словам Наумова, ему оказали помощь травматологи и хирурги.

Мэр добавил, что некоторым ученикам придется пройти амбулаторное лечение. «Но самое главное — жизням детей ничто не угрожает», — подчеркнул глава Краснодара.

Ветер сорвал кровлю школы № 29 Краснодара утром 25 мая. Происшествие случилось перед началом торжественной линейки, посвященной окончанию учебного года. По факту травмирования детей возбуждено уголовное дело.